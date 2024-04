Inflationen i Sverige har taget et overraskende dyk i marts, og dermed har Sveriges centralbank, Riksbanken, nu grønt lys til at sænke renten i næste måned.

Sådan lyder det fra Sydbanks seniorøkonom Kim blindbæk.

I marts aftog inflationen på den anden side af Øresund til 4,1 pct. mod 4,5 pct. i februar. På forhånd var forventningen fra centralbanken, at inflationen ville stige til 4,6 pct.

»Inflationsrapporten understreger tydeligt, at der nu er rentenedsættelser på vej i Sverige. På rentemødet i marts var budskabet fra Riksbanken nemlig, at renten formentlig bliver sænket enten i maj eller i juni. Da vi ikke når at få flere inflationsrapporter inden rentemødet i maj, skal der overraskelser til, hvis renten ikke skal sænkes allerede i maj,« skriver Kim Blindbæk i en kommentar.

Læs også: Hvis strateg fik penge tilbage i skat, ville han købe disse to aktier

Han hæfter sig særligt ved et andet tal også, nemlig Riksbankens foretrukne inflationsmåler CPIF. Tallet omfatter inflationen med konstante renteudgifter. Det tal aftog til 2,2 pct. i marts fra 2,5 pct. i februar.

»Det er en del lavere end Riksbankens forventning om en opgørelse på 2,7 procent. Det er samtidig det laveste niveau siden juli 2021 og ikke langt fra inflationsmålsætningen omkring 2 pct.,« uddyber Kim Blindbæk.

Han vurderer, at en rentenedsættelse i Sverige vil komme den svenske økonomi til gavn, der har oplevet ikke mindre end 20 rentehævninger siden 2022, hvilket har løftet renten fra 0 pct. til i dag 4 pct.

Modsat herhjemme fører man ikke fastkurspolitik over for euroen i Sverige, og det er årsagen til, at landets centralbank kun fører pengepolitik ud fra inflationen.

Danmark er ifølge Nationalbanken det eneste land i Norden, der fører fastkurspolitik.

Artiklen er oprindelig bragt på Euroinvestor.



Hør seneste afsnit af Spar Kassen, hvor panelet udpeger såkaldte pengemaskiner.



Læs også: Får du også penge tilbage i skat? Sådan får du mest ud af dem

Læs også: Penge tilbage i skat? Sådan kan du fordoble dem