Den kraftige stigning i guldprisen kan betyde, at nogle investorer er ved at blive nervøse.

Det vurderer Simon Kristiansen, der er seniorstrateg i Nordea, ifølge Berlingske. Guld har historisk fungeret som en 'sikker havn', når det stormer på de finansielle markeder. Guldet befinder sig lige nu i et rekordhøjt niveau og handler her til morgen til 2.159 dollar pr. ounce.

»Guldets stigning er nok et tegn på, at aktierne er kørt lidt hurtigt på den korte bane, og nogle investorer er begyndt at ryste lidt på hånden i forhold til den bløde landing, som de før i tiden måske troede var garanteret,« udtaler han til Berlingske.

Som Euroinvestor tidligere har beskrevet, så dækker en blød landing over scenariet, hvor centralbankerne formår at hæve renterne så meget, at inflationen komme ned, men uden at renterne sender økonomien ud i en økonomisk nedtur i form af en recession.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor



