Den tyske inflation lander på linje med forventningerne.

Det viser dugfriske tal fra den tyske pendant til Danmarks Statistik.

Tysk inflation målt fra år til år landede i denne måned på 2,4 pct., hvilket også var det markedet forventede.

Læs også: Guld i gemmerne – danskerne sælger ud under historisk høj pris

I den forgangne måned, april, steg inflationen målt fra år til år med 2,2 pct.

»Selvom den tyske inflation er steget en anelse den seneste måned, er der lagt i kakkelovnen til en rentenedsættelse på Den Europæiske Centralbanks rentemøde den 6. juni.,« siger Thomas Ambrosius, der er boligredaktør på Euroinvestor og B.T., og tilføjer:

»Det var forventeligt, at inflationen ville stige en smule i Tyskland, da vi har set pæne lønstigninger hos vores tyske naboer. Det sætter sig i forbrugerpriserne, men ikke mere end at der er rum til at sænke renten for første gang i meget lang tid.«

De tyske inflationstal er en god rettesnor for, hvad man kan se frem til hos de europæiske inflationstal, der lander fredag klokken 11.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.

Få tip til at spare på kvalitetsmad i den seneste udgave af podcasten Spar Kassen, hvor kok og forhenværende dommer i Masterchef, Thomas Castberg, giver sine bedste råd til hurtig, billig mad - og grillen.



Lyt hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.