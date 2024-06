Mere end 100 pct.

Så meget mener analytikerne i Barclays, at Aston Martin-aktien kan stige i løbet af de kommende 12 måneder.

Det skriver CNBC på baggrund af et nyt kursmål fra det britiske børshus.

Barclays har et kursmål på 300 britiske pund, hvilket er 116,5 pct. højere end luksussportsvogn-aktiens lukkekurs torsdag, der lød på 138,60 pund.

Aston Martin-aktien er noteret på børsen i London, men kan også handles på den amerikanske og tyske børs.

Aktien er nede med mere end 40 pct. det seneste år.

Millionærklubben byder onsdag d. 19 juni indenfor til Millionærklubben Eksklusiv. Du kan møde holdet bag Millionærklubben i et helt særligt underholdende eksklusiv-arrangement. Der skal gøres status på panelets aktiekonkurrence her ca. 6 måneder inde i 2024, hvor de skal stå til ansvar for de valg, de tog, da året startede. Holder de fast i deres aktier eller hvilke aktier tror de på nu? Det kan du blandt andet få svar på.

Din vært er Bodil Johanne Gantzel og du kan møde det faste hold, der består af Lau Svenssen, chefanalytiker hos Svenssen & Tudborg, Lars Persson, teknisk analytiker hos Aktierådet, Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos HC Andersen Capital, Michelle Nørgaard, senior aktiestrateg hos Jyske Bank, Anders Bæk, civilingeniør, forfatter og privat investor med særligt fokus på teknologi og AI. Køb billetter her: https://www.euroinvestor.dk/nyheder/kommende-arrangementer

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

Temu har taget danskerne med storm, men i den kinesiske webjungle fyldt med gode priser, rabatter og gratis levering, kan det være svært at skelne mellem store besparelser og farlige fristelser.

Lyt med, og bliv klogere på, hvor du kan gøre dig et sandt kup, hos Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.

Læs også: Om få timer lander vigtigt inflationstal: 'Kommer til at spille en afgørende rolle'

Læs også: Efter fund af supersællertkopier: Novo anlægger sag