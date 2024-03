Først fik sønnen en livstidsstraf for mord. Nu er faren også smidt i fængsel.

Det er situationen nu i den britiske Ratcliffe-familie.

Ifølge Daily Mail er begge sager endda blevet afgjort i den samme bygning, Manchester Crown Court.

For her er det kun godt en måned siden, at den 16-årige Eddie Ratcliffe i en særdeles opsigtsvækkende sag sammen med ligeledes 16-årige Scarlett Jenkinson blev dømt for det blodige mord på den jævnaldrende Brianna Ghey.

Hun blev stukket med kniv 28 gange.

Eddie Ratcliffe og Scarlett Jenkinson fik livstidsdomme, henholdsvis 20 år og 22 års fængsel. Mindst.

Nu har den mandlige gerningsmands far, Kyle Ratcliffe, så fået en dom på 15 måneders fængsel.

Han har tilstået to tilfælde at blotteri og at have optaget en upassende video af pige i et omklædningsrum.

Det var 22. og 23. november sidste år, at Kyle Ratcliffe blottede sig foran to piger ved et busstoppested – hvilket faktisk kun var få dage inden begyndelsen på sønnens retssag 27. november.

Faren blev videre anholdt midt i januar og blev varetægtsfængslet, hvilket altså var inden, at sønnen fik sin endelige dom.

Af den grund havde dommeren i Brianne Ghey-sagen nedlagt forbud mod, at detaljerne i Kyle Ratcliffes sag kom frem for ikke at påvirke udfaldet af drabssagen.

Men det er altså endte med, at både far og søn nu sidder i fængsel.

Faren Kyle Ratcliffe har tidligere fået domme i lignende sager.