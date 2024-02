SAS har været meget igennem de senere år. Det samme har luftfartsselskabets aktionærer.

Men nu er der lidt tiltrængt succes til de hårdt prøvede SAS-investorer.

En time efter fondsbørsens åbning stiger SAS-aktien med intet mindre end 40 procent.

Den har endda været oppe med 52 procent i løbet af formiddagens handel. Du kan se udviklingen i aktiekursen HER.

Det sker dog fra et meget, meget lavt niveau.

SAS-aktien er i skrivende stund omkring 0,03 kroner værd.

Til sammenligning kostede SAS-aktien for fem år siden over fem kroner, så trods den markante stigning onsdag formiddag, er der stadig tale om en fuldstændig sønderbombet aktie.

Og alt tyder på, at der er tale om en kort fornøjelse for de tilbageværende SAS-aktionærer.

Aktierne i flyselskabet SAS bliver afnoteret på børsen i både København, Stockholm og Oslo og mister deres værdi. SAS forventer, at det vil ske i andet kvartal af 2024, har SAS tidligere oplyst i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesformand for SAS, Carsten Dilling, fortalte på et pressemøde i oktober 2023, at afnoteringen har været et konkret krav fra de nye investorer i det kriseramte luftfartsselskab.

På daværende tidspunkt ramte nyheden om afnoteringen omkring 255.000 aktionærer.

Det er investeringsselskabet Castlelake, holdingselskabet Air France-KLM, Lind Invest og den danske stat, som har investeret i SAS – og stillet de strenge krav til virksomheden.