Privatinvestorerne har virkelig fået øjnene op for forsvarsaktier.

Det skriver investeringsbanken Saxo Bank i en kommentar på baggrund af tal for deres kunders handler.

Blandt kunderne hos Saxo Bank er antallet af daglige aktiehandler inden for forsvarsaktier steget 140 pct., når man sammenligner første kvartal i 2023 med 2024.

Derudover er antallet af kunder der investerer i forsvarsaktier steget 148 pct.

»For to-tre år siden og før invasionen af Ukraine var det en fy-fy-sektor sammen med olie og tobak, som man ikke ville investere i,« lyder det fra Oskar Barner Bernhardtsen, der er investeringsstrateg i Saxo Bank.

Men ifølge strategen er der begyndt at ske en ændring i, hvordan man opfatter investeringerne i forsvarsindustrien, og de stigende spændinger mellem Rusland og Vesten har været med til at gøre investeringerne mere legitime.

»Mange europæiske lande bliver nødt til at investere voldsomt i forsvarsudstyr for at leve op til NATO-målene. Og det gavner jo især de europæiske forsvarsvirksomheder og deres aktier,« siger han.

De europæiske forsvarsaktier har da også leveret nogle flotte stigninger de seneste år.

Hos Saxo Bank inddeler forskellige kategorier af aktier i såkaldte investeringstemater. Og lige netop investeringstemaet indenfor forsvar er det bedst performede i år med et afkast på 14,6 pct., skriver banken.

Særligt tyske Rheinmetall og svenske Saab klarer sig ekstremt godt. De er steget henholdsvis 97 pct. og knap 52 pct. det seneste år.

Tidligere har vi her på Euroinvestor snakket med Oskar Barner Bernhardtsen om lige præcis forsvarsaktier, og her kaldte han forsvar for »en supertrend.«

Her pointerede han også, at selvom flere af forsvarsaktierne er steget markant de seneste år, så ser de fortsat billige ude i forhold til den vækst, de har i vente. Det kan du læse mere om her.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.



