De europæiske forsvarsaktier går en smule frem mandag morgen.

Det sker ovenpå weekendens eskalering af konflikten i Mellemøsten, efter Iran natten til søndag har gennemført et omfattende missil- og droneangreb mod Israel.

Den tyske våbengigant Rheinmetall går frem med 0,8 pct., mens svenske Saab stiger med 1,8 pct.

Norske Kongsberg lægger 1 pct. til deres værdi.

Ovenpå weekendens eskalering af konflikten i Mellemøsten er flere kloge hoveder ude og vurdere, hvordan de tror, at angrebet kan påvirke finansmarkederne.

En af dem er aktieanalysechef i Sydbank, Jacob Pedersen, der i en kommentar mandag morgen skriver:

»Med en højspændt situation i Mellemøsten følger også en øget risiko for betydelige olieprisstigninger, der vil løfte inflationen og gøre det betydeligt sværere for centralbankerne at nedsætte styringsrenterne.«

Også Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen peger på, at en eskalerende konflikt i Mellemøsten mellem Iran og Israel kan blive den udløsende faktor for en større korrektion.

