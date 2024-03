Sommerhusejere og ejendomsmæglere står på spring. For påsken er ikke bare en højtid, men også højsæson for sommerhuskiggeri og åbent hus-arrangementer rundt omkring i sommerhusområderne.

Men hvordan får man strikket den bedst mulige finansiering sammen, hvis man gerne vil have sit eget sommerhus?

Euroinvestor har allieret sig med Jovica Stanković, der er finansiel rådgiver og partner hos den uvildige køberrådgiver Bomae.

Han guider dig nedenfor til den optimale finansiering af dit drømmesommerhus.

1. Køb kontant

Har du en velpolstret økonomi, er det som hovedregel altid mest fordelagtigt at købe kontant, lyder det fra Jovica Stanković.

Så slipper man som køber for at betale både renter, bidragssatser og lånesagsgebyrer til banken og realkreditinstituttet.

Er man så meget ved muffen, at man har råd til at betale et sommerhus kontant, skal man dog være opmærksom på, om man kunne forrente sine frie midler bedre på en anden måde. Og dermed overveje om man i stedet skulle optage et lån til sommerhuset, og så sætte sine opsparede penge i aktier eller andre aktiver, der måske kan give et højere afkast end de løbende omkostninger til sommerhuslånet.

Som velhavende sommerhuskøber skal man derfor overveje sin risikoprofil, påpeger Jovica Stanković.

»Nogle har det rigtig godt og sover trygt om natten ved at vide, at de har deres formue til rådighed og ikke har dem i nogen form for investering. Så kan de stå på kontoen og få 2-3 pct. i rente – versus, at man skal betale af på et lån,« siger han.

En anden mulighed er at spille på to heste, foreslår Jovica Stanković. Som køber kan man for eksempel finansiere den ene halvdel af sommerhuskøbet med lån og betale den anden halvdel kontant.

Er der frie midler i overskud herefter, kan man investere dem i aktier.

2. Friværdi

Det er færreste forundt af have en eller flere millioner kroner stående i frie midler. Langt de fleste sommerhuskøbere kan ikke bare køre dankortet igennen, men må bruge andre finansieringskilder til at få sommerhusdrømmen til at gå i opfyldelse.

En oplagt finansieringsmulighed er belåne friværdien i ens ejerbolig, siger Jovica Stanković.

Her er reglerne ganske klare: Det er kun muligt at optage realkreditlån i boligen på op til 80 pct. af boligens værdi.

Her vil banken som hovedregel kræve, at man får foretaget en ny vurdering af boligen for at kunne optage et tillægslån i huset eller lejligheden.

For de fleste vil en ny vurdering være en fordel, da den sandsynligvis vil være højere end tidligere vurderinger eller den pris, man har givet for boligen. Hvis man har købt for nylig, for eksempel indenfor de seneste 2-3 år, så kan der dog være en risiko for, at vurderingen er lavere end købsprisen.

Men hvis du eksempelvis købte din ejerbolig for 10-15 år år siden, vil den i København og andre større byer være steget markant i værdi.

Dette kan illustreres med et regneeksempel:

Hvis vi antager, at den nye vurdering i år lyder på 4 mio. kr., og du samtidig har afdraget og nedbragt restgælden i boligen til 1,5 mio. kr., står du nu med en friværdi på 2,5 mia. kr.

Realkreditinstituttet giver dig lov til at låne op til 80 pct. af husets nye vurdering, altså 3,2 mio. kr.. Herfra skal trækkes de 1,5 mio. kr., du stadig skylder i huset, og så er de 1,7 mio. kr. tilbage i friværdi, som du kan belåne til et sommerhus.

3. Lån i sommerhuset

Den tredje og sidste mulighed er at optage et ganske almindeligt realkreditlån i det sommerhus, du gerne vil købe.

Du kan låne op til 75 pct. af købsprisen på et sommerhus med et realkreditlån. De resterende 25 pct. skal finansieres med egen formue og eventuelt banklån.

»Her dukker ulemperne jo udelukkende op i forhold til, om der findes bedre alternativer til det valgte lån,« siger Jovica Stanković.

En ulempe sammenlignet med at optage lånet i friværdien i ens ejerbolig er, at bidragssatserne - det er det gebyr, du betaler til realkreditinstitutterne for at administrere dine realkreditlån - er højere på sommerhuse end på helårsboliger.

»Som udgangspunkt og hovedregel, kan det altid bedre svare sig, at ejerboligen har en højere belåningsgrad end sommerhuset,« siger rådgiveren.

Der findes dog ingen ‘one solution for all’, pointerer Jovica Stanković:

»Det er altid fint at afdække, hvad der er derude, og hvad andre folk gør, men når alt kommer til alt, så er det en individuel løsning.«

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

