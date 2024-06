Sjældent er der blevet varmet så kraftigt op til et rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB), som til mødet torsdag 6. juni.

Økonomer og investorerne på markedet havde op til mødet en meget klar forventning om, at ECB-chef Christine Lagarde ville sænke renten – og hun skuffede ikke.

ECBs magtfulde styrelsesråd har netop meddelt, at ECB sænker sin såkaldte styringsrente fra 4,0 procent til 3,75 procent.

Det er ikke mindst godt nyt for de mange danske boligerne med helt korte, variabelt forrentede realkreditlån med navne som Kort Rente og F-kort, som får ny rente hvert halve år.

Renten på disse lån følger nemlig i grove træk ECBs rente én til én, og da F-kort- og Kort Rente-lånerne skal have fornyet renten på deres lån 1. juli i år, vil de få glæde rentesænkningen.

For et afdragsfrit Kort Rente-lån på en million kroner betyder dagens rentesænkning en besparelse på cirka 80 kroner om måneden efter skat, viser beregninger, som Nordea har foretaget for Euroinvestor.

Det svarer altså til en besparelse på knap 500 kroner, indtil lånet igen skal have ny rente til januar.

I dyre områder som København er det ikke usædvanligt at have et lån på tre millioner kroner, og i de tilfælde vil de berørte boligejere altså spare knap 1.500 kroner det næste halve år.

Er Kort Rente-lånet med afdrag, falder den månedlige ydelse med cirka 50 kroner om måneden.

Opdateres …

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.