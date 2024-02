Moderaterne vil sænke skatten på aktier, skriver Børsen.

Det er i forbindelse med partiets iværksætterudspil, at Moderaterne kommer med udmeldingen.

»Jeg vil sådan set godt sige, at det er vores mål med iværksætterudspillet. Det er en kæmpe prioritet for os, som vi er gået til valg på. Vi er et af de lande, der har den allerhøjeste procent,« siger skatteordfører Mohammad Rona (M) til mediet.

Moderaterne foreslog op til det seneste valg, at aktieindkomstskatten skulle sænkes fra henholdsvis 42 pct. til 30 pct. og fra 27 pct. til 10 pct.

Herhjemme beskattes aktieindkomst med 27 pct. af de første 61.000 kr. For beløb der over lyder skatten på 42 pct.

Til sammenligning betaler man 30 pct. i Sverige, og i Finland, Holland, Tyskland og Polen lyder aktieskatten på henholdsvis 29 pct., 27 pct., 26 pct. og 19 pct.