De store milliardforvaltere kaster penge ind i markedet, hvilket har presset kontantbeholdningen ned.

Det viser den nyeste temperaturmåling, Global Fund Manager fra Bank of America blandt 224 adspurgte globale investorer med 638 mia. dollar under forvaltning. Det kan man læse hos Børsen.

»Der er en meget positiv stemning, og det kan vi også se på den seneste markedsudvikling. Vi kan se, at allokeringen til aktier er steget, og at den er den højeste siden januar 2022,« siger Tine Choi, der er chefstrateg i pensionsselskabet PFA, til Børsen.

Optimismen har spredt sig i takt med at frygten for en recession har trukket sig tilbage, og hele 78 pct. af investorerne mener nu, at en recession de kommende 12 måneder er usandsynlig.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.



