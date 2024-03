Beskeden er meget klar.

Man kan ikke bære Dannebrogordenen og samtidig have en voldsdom.

Derfor har den tidligere mangeårige direktør i Finanstilsynet Jesper Berg fået frataget sit ridderkors. Det bekræfter Kongehuset over for Børsen.

»Kongehusets kommunikationsafdeling bekræfter, at Jesper Berg i september 2023 fik frataget sit ridderkors som følge af straffedommen imod ham,« skriver kommunikationsafdelingen i en mail til avisen.

Den tidligere direktør blev i Københavns Byret dømt 20 dages betinget fængsel og en bøde på 2500 kroner for at have spyttet en parkeringsvagt i ansigtet.

Dommen faldt 28. juni i sommeren 2023, men episoden, hvor den tidligere direktør spyttede, fandt sted godt en måned forinden.

Her havde han fundet en parkeringsafgift i forruden af sin Volvo, der var parkeret i indre København, og var derefter blevet vred.

I retten lød det dog fra den tiltalte, at han ikke havde spyttet på nogen, men måske havde spyttet i jorden.

Retten fandt dog, at beviserne imod den tidligere direktør talte en anden sag, og han fik derfor en dom, som han ikke ankede af hensyn til sin familie.

En dom, som altså også har kostet den Jesper Berg sit Ridderkors.