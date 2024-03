Den danske energigigant Ørsted har frasolgt andel i fire amerikanske landvindmølleparker

Det oplyser selskabet i en fondsbørsmeddelelse onsdag morgen.

De sælger andelene til Stonepeak, som er »et førende alternativt investeringsselskab med speciale i infrastruktur og reale aktiver,« fremgår det af meddelelsen.

Ørsted sælger deres ejerandel i fire amerikanske landvindmølleparker med en samlet kapacitet på 957 MW i tre amerikanske delstater. Parkerne er Ford Ridge Wind i Illinois, Helena Wind og Western Trail Wind i Texas samt Sunflower Wind i Kansas.

Handlen har en værdi på cirka 300 mio. dollar. Derudover har Ørsted tidligere rejst cirka 700 mio. dollar i såkaldte skatterabatter, hvilket bringer det samlede provenu op på 1 mia. dollar. Det svarer til et samlet provenu på cirka 6,8 mia. kr.

»Gennem partnerskabet med Stonepeak frigør Ørsted kapital til at understøtte selskabets forretningsplan og fremtidige værdiskabende projekter inden for vedvarende energi,« skriver selskabet i meddelelsen.

Denne handel er det andet store delvise frasalg i USA, og en del af Ørsteds program for delvise frasalg.

Ørsted har haft en del økonomiske problemer efter de i sensommeren 2023 måtte lave milliardnedskrivninger på en række havvindmølleprojekter i USA. Det ramte også aktien hårdt, der det seneste år er nede med over 39 pct.

De økonomiske problemer førte til, at Ørsted i starten af februar præsenterede en større redningsplan sammen med deres årsrapport for 2023. Den kan du læse mere om her.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



