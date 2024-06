Investorerne sad helt ude på kanten af stolen før dagens jobrapport fra verdens største økonomi blev udgivet.

Men den fortsat stærke økonomi er med til at amputere markedets håb om snarlige rentesænkninger fra den amerikanske centralbank, Fed.

Det er meldingen fra en række økonomer, der er kommet med deres reaktion på dagens friske kongetal fra USA.

'Kongetallet' overraskede markedet, da det landede markant højere end ventet med 272.000 nye jobs i maj.

»Det tager investorerne på sengen«, som havde ventet en jobvækst på omkring 185.000 jobs, lyder det fra Mathias Dollerup Sproegel, der er seniorøkonom i Sydbank.

Gashåndtaget er igen helt i bund på det amerikanske arbejdsmarked, og det får renterne til at brage op, påpeger han.

»Direktørerne i Fed mødes i næste uge for at diskutere renteudviklingen i verdens største økonomi. Med dagens tal i hånden har Fed-direktørerne næppe travlt med at kopiere gårsdagens rentenedsættelse fra Den Europæiske Centralbank,« forklarer han.

Også Jeppe Juul Borre peger på, at det ikke ser godt ud for markedets håb om en lavere rente med de friske og meget stærke tal fra USA.

»Udsigterne til rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank, Fed, er tonet betydeligt ned i forhold til i starten af året i takt med, at den amerikanske økonomi har præsteret flot,« forklarer han og fortsætter:

»I begyndelsen af året var der indpriset 6-7 rentenedsættelser gennem 2024, men det tal er nu skruet ned til blot 1-2. Og med de fortsat stærke signaler fra det amerikanske arbejdsmarked er der alene få rentesænkninger i horisonten, som kan tælles på meget få fingre.«

Risikoen for at der bliver behov for endnu et renteløft er klart steget på baggrund af de her tal, lyder det fra Bjørn Tangaa Sillemann, der er chefanalytiker i Danske Bank.

»Løbet er i hvert fald kørt i forhold til en rentenedsættelse allerede på næste uges rentemøde. Vi forventer selv, der bliver plads til to rentenedsættelser fra den amerikanske centralbank i år, hvor den første kommer til september,« lyder det fra ham.

