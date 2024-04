Den europæiske inflation lander lavere end ventet i marts, og det betyder at en snarlig rentesænkning står for døren.

Sådan lyder det fra seniorøkonom i Sydbank, Mathias Dollerup Sproegel, efter at der onsdag er landet friske inflationstal for eurozonen. Det kan du læse mere om her.

»Inflationen er nu snublende tæt på Den Europæiske Centralbanks (ECB’s) målsætning på 2 pct. Derfor må det krible i fingrene på ECB-direktørerne for at sænke renten, og de har muligheden allerede i næste uge,« skriver seniorøkonomen.

Den europæiske centralbank har nemlig sit næste rentemøde allerede i den kommende uge. Sydbank mener dog ikke, at det er her renten vil blive sat ned for første gang.

»En rentenedsættelse på rentemødet den 11. april vil dog være en gedigen overraskelse. Vi forventer, at det første rentedyk kommer til juni fulgt op af yderligere rentehug i juli og september,« lyder det fra Mathias Dollerup Sproegel.

Inflationen i eurozonen lander på 2,4 pct. i marts måned, hvor den i februar var på 2,6 pct. Det viser foreløbelige inflationstal fra Eurostat. Tallene lander dermed under markedets forventninger. Før offentliggørelsen havde markedsdeltagerne nemlig forventet, at inflationen i eurozonen ville lande på 2,5 pct.

Hos Danske Bank læser man også de friske inflationstal som en positiv nyhed for de europæiske centralbankchefer. Chefanalytiker Bjørn Tangaa Sillemann mener, at udviklingen »baner vejen for,« at der snart kan komme gang i rentesænkningerne.

»Selvom arbejdsmarkedet stadig er stærkt, så er der plads til lidt lavere renter samtidig med, at man fastholder en relativt stram pengepolitik. Vi tror, den første af i alt tre rentenedsættelser i år kommer til juni, og der skal ske noget helt uventet for, at det går anderledes,« skriver han i en kommentar og fortsætter:

»De finansielle markeder spekulerer en del i, om ECB vil sætte renten ned, hvis rentenedsættelserne i USA bliver udskudt. Her mener vi nu, at man undervurderer ECBs vilje til at handle uafhængigt.«

