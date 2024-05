Det blev ikke til guld for drengene fra vestegnen, og det kan sætte sig i Brøndby IF-aktien mandag.

Sådan lyder vurderingen fra investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen, der peger på, at det især kommer til at gå ud over klubbens ejer GFH.

»For investorerne betyder det en betydelig mandagsnedtur, og for GFH betyder det, at papirgevinsten må forventes at falde markant mandag,« skriver Per Hansen og tilføjer:

»20 pct. nedtur vil desværre ikke være unaturlig.«

GFH eller Global Football Holdings, hvis ejerkreds består af en række privatinvestorer fra USA og Europa med investeringer i sportsindustrien, havde ellers på papiret scoret en gevinst på 105 mio. kr. med fredagens lukkekurs, siden de købte aktier af den tidligere majoritetsejer Jan Bech Andersen i slutningen af 2022, skriver Per Hansen.

Det skyldes, at Brøndbys nederlag til AGF søndag kan, udover at gøre ondt hos mange af fansene, gå hen og blive økonomisk meget dyrt, skriver investeringsøkonom hos Nordnet, Per Hansen.

»Et dansk mesterskab kunne have været 'guld værd' i mere end 1 forstand,« skriver han i en kommentar.

Investorerne lugter nemlig penge efter et dansk mesterskab, hvor Champions League-penge, tv-penge, sponsorpenge og transferindtægter, viser tidligere erfaringer ifølge Per Hansen.

Brøndby IF Fodbold-aktien er de seneste tre måneder steget med næsten 42 pct., og det er til trods for, at selskabet regner med at levere et underskud på mellem 110 og 140 mio. kr.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



