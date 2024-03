Med sin rentebeslutning tirsdag har den japanske centralbank, Bank of Japan, endegyldigt valgt at vinke farvel til negative renter – hvilket også er et farvel til negative renter på globalt plan.

Og det kan på sigt få »konsekvenser for de danske boligejere« i form af et »drømmelån« på 0,5-1 pct. i 30 år ikke vender tilbage.

Sådan lyder det i en kommentar fra seniorøkonom i Sydbank, Mathias Dollerup Sproegel.

Han påpeger at de japanske pensionskasser i perioden med historisk lave renter har »hamstret« udenlandske obligationer – herunder danske realkreditobligationer – da der var mulighed for højere afkast. Men det kan potentielt være slut nu, hvor den japanske centralbank har hævet sin egen rente, lyder pointen:

»Det var årsagen til, at danske boligejere før de voldsomme rentestigninger kunne låse renten i 30 år til 0,5-1 procent. Disse lån vender næppe tilbage, hvis japanerne vender danske realkreditobligationer ryggen,« skriver Sydbank-økonomen i en kommentar.

Centralbankens rentebeslutning giver nemlig ifølge økonomen » delvist grønt lys« til højere lange renter i Japan, og det kan betyde at japanske investorer trækker sine milliardinvesteringer i obligationer i USA, Danmark og Europa hjem igen.

»Det kan i sidste ende betyde højere renter eller mindre rentefald end tidligere forventet,« skriver Mathias Dollerup Sproegel og tilføjer:

»Vi må dog også konstatere, at renteforhøjelsen bliver pakket særdeles blødt ind. Der er ikke de store signaler om yderligere renteforhøjelser herfra, og derfor svækkes yennen noget, og de lange japanske renter falder en spids.«

