Der kan snart sætte sig en ny formand for bordenden i bestyrelsen hos Ørsted.

Bestyrelsen i Ørsted har nemlig indstillet Lene Skole som ny formand og Andrew Brown som ny næstformand for bestyrelsen.

Det skriver energigiganten i en fondsbørsmeddelelse mandag eftermiddag.

I sammenhæng med Ørsteds årsregnskab for 2023, der udkom den 7. februar, meddelte Thomas Thune Andersen, der har været bestyrelsesformand for Ørsted de sidste ti år, at han har besluttet ikke at søge genvalg på den ordinære generalforsamling den 5. marts 2024.

Herefter er bestyrelsen kommet frem til, at de bedste kandidater til stillingen som henholdsvis ny bestyrelsesformand og -næstformand er Lene Skole og Andrew Brown, skriver energigiganten.

Lene Skole er administrerende direktør i Lundbeckfonden og har siden 2015 været næstformand for Ørsteds bestyrelse.

Afgående bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen udtaler i meddelelsen:

»Jeg har arbejdet tæt sammen med Lene i mange år, og i forbindelse med min fratræden er jeg meget glad for, at evalueringen af kandidaterne har bekræftet, at Lene er det bedste valg til posten som bestyrelsesformand og til at gennemføre den netop offentliggjorte forretningsplan sammen med resten af bestyrelsen og koncernledelsen.«

Ørsted har den seneste tid haft store pengeproblemer, hvilket i sensommeren 2023 førte til, at de lavede milliardnedskrivninger på en række vindmølleprojekter i USA.

I sammenhæng med deres årsregnskab for 2023 løftede de også sløret for en større redningsplan, der skal hjælpe energigiganten på fode igen. Den kan du læse mere om her.

Ørsteds mange pengeproblemer kan man også se i deres aktiekurs, der det seneste år er nede med knap 38 pct.

Mandag eftermiddag falder Ørsted-aktien med 1,5 pct.

Læs også: Økonom: 'Jeg synes, man skal være varsom'

Læs også: Novo Nordisk sælger lægemiddel