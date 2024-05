Den amerikanske chipgigant Nvidia er fuldkommen eksploderet de seneste år, i takt med at selskabet sælger computerchip og dataløsninger til selskaber, som udvikler løsninger baseret på kunstig intelligens (AI). Alene de seneste tre år er Nvidia-aktien steget med 564 pct.

Det store fokus på AI, der har løftet Nvidia-aktien voldsomt, vil dog også komme en række andre selskaber til gode, mener Nancy Tengler, der er investeringsdirektør og administrerende direktør hos Laffer Tengler Investments. Hun mener, at det er muligt for investorer at tjene kassen på AI på andre måder end at købe op i Nvidia-aktien.

»Vi mener, at der er en anden måde at gøre det her på,« siger hun til mediet CNBC og tilføjer:

»Vores investeringstema de seneste to år, og sandsynligvis i de kommende fem år, er ældre selskaber, som tager et spring over mod digitalisering, cloud, generativ AI og leverandører af picks and shovels.«

Læs også: Endnu en kurslussing til skandaleramt selskab - værste aktie i stort indeks

Udtrykket picks and shovels er en reference, som bruges flittigt i investeringsverdenen. Den refererer til 1800-tallets guldgravere i USA, som kastede sig heftigt ind i kampen om at score den store gevinst og finde guld. Men i virkeligheden havde det ifølge udtrykket og tankegangen bag været smartere, at sælge skovle og hakker til guldgraverne, da det var en mere sikker forretning. Den strategi forsøger flere investorer at bruge, når de investerer i langsigtede trends eller udviklinger, som man forventer bliver store om nogle år.

Et af de selskaber som Nancy Tengler derfor satser på, er den amerikanske butikskæmpe Walmart, fortæller hun til CNBC. Selskabet er mest kendt for sine gigantiske amerikanske butikker, hvor man kan købe alt fra våben til dagligvarer. Men selskabet er også begyndt at beskæftige sig med udbringning og e-handel, ligesom at man bruger AI og cloud computing i sine reklamer.

Derudover fremhæver hun en række aktier, som hun mener, kan nyde godt af udviklingen. Du kan se listen nedenfor, hvor det også fremgår, hvordan aktien har klaret sig det seneste år:

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.

Sociale medier flyder over med profiler om privatøkonomi og sparetrick - men hvor meget kan du reelt spare? Det ser vi nærmere på i podcasten Spar Kassen, hvor vi blandt andet får en udregning, der viser, hvordan du kan spare 23.000 kroner om året.



Lyt på Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.