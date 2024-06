Investorer kan se frem til, at aktien i A.P. Møller-Mærsk stiger i værdi tirsdag.

Det vurderer Nordnets investeringsøkonom, Per Hansen, efter Mærsk har opjusteret sine forventninger til årets resultat.

»Det bør give en kursstigning,« lyder det fra Per Hansen.

A.P. Møller-Mærsk har for anden gang i år hævet sine forventninger til, hvor mange penge de vil tjene i 2024. Nu regner de med at tjene 7-9 mia. dollar i overskud før renter og afskrivninger (EBITDA) og 1- 3 mia. dollar i driftsresultat (EBIT). Dette er en stor forbedring fra starten af året, hvor de forventede at kunne ende med et tab på op til 5 milliarder dollars.

Sidste gang Mærsk opjusterede sine forventninger, var det til et niveau under, hvad analytikerne havde forventet, hvilket førte til et fald i aktiekursen.

»Nu opjusterer A.P. Møller-Mærsk igen til et indtjeningsniveau, som ligger over forventningerne. Det betyder, at analytikerne skal opjustere deres estimater, og det gør formentlig en positiv forskel, når aktiehandlen starter senere i dag,« bemærker Per Hansen.

Den nye opjustering bringer Mærsks forventninger mere på linje med markedets forventninger og viser, at selskabet forventer at klare sig bedre økonomisk i resten af året.

