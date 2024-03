De kommende dage kan byde på menuen.

Men ifølge Nordea er det »helt forventelig.«

Sådan lyder det fra den nordiske storbank i deres morgennyhedsbrev onsdag.

Banken peger her på, at slutningen af marts også er slutningen på årets første kvartal.

»De global investorer justerer deres aktieporteføljer før måneds og kvartalsafslutningen, og det er derfor helt forventelig, at de rekordhøje aktiemarkeder bliver ramt af gevinsthjemtagning før afslutningen på marts måned,« skriver banken.

Læs også: Ser potentiale i C25-selskab: 'Er ikke til at komme udenom'

Det blev da også til beskedne fald for de store amerikanske indeks tirsdag, mens det store europæiske indeks Euro Stoxx 600 sluttede dagen med en lille stigning.

Tidligere på ugen snakkede vi her på Euroinvestor med investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, om netop denne risiko for kursfald i slutningen af måneden grundet gevinsthjemtagning.

Han var dog ikke helt sikker på, at Nordeas teori holder.

»Jeg vil faktisk tro det modsatte. Det er ligesom, hvis du skal byde nogen op til dans til et bal. Så vil du jo se så godt ud som muligt. På aktiemarkedet vil folk gerne vise deres balkjoler frem i slutningen af kvartalet. Man vil gerne kunne sige, at man selvfølgelig har haft de aktier, som er steget meget,« siger Per Hansen.

Han mener altså, at de store kapitalfonde gerne vil have de populære aktier på bøgerne, når de udgiver deres rapporter.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



Læs også: Novo puster Danmark op: En af de største i Europa

Læs også: Sydbank ser størst afkast her: 'Åbenbaring' burde overbevise investorerne