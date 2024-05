Det amerikanske teknologiindeks Nasdaq slog rekord i tirsdagens handel.

For første gang nogensinde lukkede indekset over kurs 17.000.

Det skriver CNBC.

Helt præcis lukkede Nasdaq i kurs 17.019,88 efter at være vokset med 0,6 pct. i løbet af dagens handel.

Det var især chipkæmpen Nvidia, der var med til at trække indekset op, da selskabet steg 7 pct. i handlen. Dermed steg giganten for fjerde dag i træk, efter selskabet tog aktiemarkedet med storm i sidste uge med deres regnskab for første kvartal.

Siden årets start er Nasdaq-indekset steget med 15,2 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



