En række forvaltere er nu kommet et skridt tættere på at kunne tilbyde spot-ETF'er, der følger den anden største kryptovaluta, ether.

De amerikanske børsmyndigheder SEC har torsdag godkendt nogle regelændringer, der gør det muligt at investere i ether, der er kryptovaltaen bag Ethereum blockchainen.

Det skriver Financial Times.

Denne regelændring vil gøre det muligt for en række aktører herunder Blackrock, Fidelity, Invesco og ARK Invest at lave ETF'ere, der følger den anden største kryptovaluta.

Tilbage i januar blev det for første gang muligt at eksponere sig mod kryptovaluta uden at købe direkte op i de digitale valutaer, da flere spot-ETF'ere der følger den største krypto, Bitcoin blev tilgængelige for handel.

På trods af SECs melding, så vil der gå tid før man kan købe op i ETF'erne, der følger ether. Der venter nemlig endnu en godkendelsesproces.

Det bliver dermed nok først tidligst i efteråret, at de omtalte ETF'er rammer markedet, lyder vurderingen fra Karina Rothoff Brix, der er landechef i Nordens største kryptobørs Firi, til Euroinvestor.

Hvorfor børsmyndighederne vælger at godkende aftalen lige nu tyder på at hænge sammen med den amerikanske præsidentvalgkamp, hvilket du kan læse mere om her.

Meldingen fra SEC begyndte allerede at rygtes mandag, hvilket sendte ether på optur. Bare over den seneste uge er kryptoen steget med over 20 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



