Der er ikke tale om en boble i aktier, der relaterer sig til kunstig intelligens (AI).

Sådan lyder det fra milliardforvalteren Anthony Wang, der styrer kapitalforvalteren T. Row Prices Science & Technology-fond i et interview med finansmediet Bloomberg.

Anthony Wang har 9 mia. dollar under forvaltning i fonden – svarende til 61,3 mia. kr. Og i 2023 leverede fonden – som er tungt investeret i selskaber som Nvidia, Microsoft, Meta, Alphabet og Broadcom – et afkast på 53,7 pct.

I samme periode leverede det teknologitunge amerikanske Nasdaq-indeks et afkast på 44,7 pct.

De store stigninger blev blandt andet drevet af selskaber, som er eksponeret mod kunstig intelligens som eksempelvis Nvidia, der leverer computerchip til udviklingen af kunstig intelligens. Og Microsoft, som delvist ejer ChatGPT.

Den eksplosive stigning i AI-aktierne har skabt bekymring for, at der er tale om en boble indenfor AI-aktierne. Så sent som onsdag kom det frem, at 40 pct. af de adspurgte milliardforvaltere i Bank of Americas Global fund manager survey frygter en aktieboble. Det kan du læse mere om her.

Den amerikanske milliardforvalter frygter dog ikke en aktieboble indenfor AI-aktierne.

»Multiplerne er meget fornuftige lige nu. Vi kommer til at få en nedtur på et tidspunkt, men jeg synes det er meget svært at sige, at vi er på toppen nu, og jeg synes stadig det føles lidt for tidligt,« siger Anthony Wang til Bloomberg.

Han påpeger blandt andet at et selskab som Nvidias indtjening er fulgt med i selskabets hastige optur på aktiemarkedet. Nvidia-aktien handler eksempelvis billigere i øjeblikket, end den gjorde i 2021 målt på forventningerne til den fremtidige indtjening.

Hos Danske Bank mener strateg Lars Skovgaard Andersen heller ikke, at der er tale om en aktieboble indenfor kunstig intelligens.

»Hvis man tror, at der er en aktieboble inden for kunstig intelligens, så har man fuldstændig misforstået, hvad der sker nu,« har han udtalt til Euroinvestor onsdag.

