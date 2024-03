På trods af talrige sanktioner og et tiltagende konfliktniveau med Rusland, stiger importen af russisk gas til Europa.

Nye tal fra tænketanken Bruegel viser, at EU’s import af flydende naturgas fra Rusland er steget i første kvartal af 2024 sammenlignet med samme periode sidste år.

Og den gas bliver også brugt til at forsyne Europa med elektricitet.

Jørgen Ludvigsen driver til dagligt en frisørsalon, hvor flere af salonens hårtørrere lige nu potentielt kører på flydende naturgas fra Rusland. Og det skaber frustration:

»Vi har sovet i timen - Det er ikke godt nok. Jeg synes bare, at vi skulle have gjort os uafhængige af Rusland fra starten.«

Peter Ludvigsen ejer en frisørsalon, og han er bekymret over, at dele af hans elektricitet stammer fra Rusland. Foto: Foto: Viktor Walentin. Vis mere Peter Ludvigsen ejer en frisørsalon, og han er bekymret over, at dele af hans elektricitet stammer fra Rusland. Foto: Foto: Viktor Walentin.

Hvad tænker du om, at noget af den elektricitet, du bruger i din frisørsalon kommer fra Rusland?

»Det har jeg det forfærdeligt med, men jeg kan ikke gøre fra eller til.«

»Hvis jeg selv kunne bestemme, hvor min gas kom fra, havde jeg selvfølgelig ikke valgt den russiske,« siger Peter Ludvigsen.

Anders Overvad, der er chefanalytiker ved tænketanken Europa, bekræfter, at EU i stigende grad importerer flydende russisk naturgas:

»Det, vi desværre har set en stigning i, er den flydende naturgas, som bruges til at opvarme vores hjem og drive industrien.«

Chefanalytikeren peger på, at selvom Rusland lukkede for flere af gasrørene til kontinentet i 2022, så har EU været nødsaget til at bruge mere af den flydende russiske gas, der fragtes via skibe og lastbiler.

»Den her stigning kommer af, at Rusland har lukket mange af deres rør til Europa, hvorimod den flydende naturgas - som er dét, vi bruger mere af - bliver læsset på skibe og fragtet videre til lande som eksempelvis Polen,« siger han.

Tilbage i salonen på Pilestræde efterspørger Jørgen Ludvigsen mere handlekraft fra politikerne på Christiansborg.

»Vi i befolkningen kan jo ikke gøre noget. Det er dem fra Christiansborg, der må sørge for, at vores elektricitet ikke kommer fra Putin.«

Dog peger chefanalytiker hos Europa Anders Overvad på, at det ikke er Danmark, der er de største syndere, når det gælder forbug af russisk gas:

»Danmarks rolle i det her har været forholdsvis heldig, fordi vi ikke fik synderligt meget naturgas fra Rusland i forvejen, sammenlignet med andre EU-lande. Så vi har haft nemmere ved at udskifte gassen,« siger han.

Retter man blikket mod EU's hovedkvarter i Bruxelles, er der allerede igangsat en plan, der skal gøre kontinentet fri fra russernes flydende naturgas. Det fortæller Anders Overvad til B.T.

»Vi er godt i gang med at udfase. EU-kommisionen har lagt en plan, der hedder ‘re-power EU’, som skal gøre os uafhængige af Rusland i 2027.«

Er 2027 ikke lidt for ambitiøst, tænker du?



»Min vurdering er, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Energikrisen i 2022 har rykket noget i befolkningen. Vi er blevet langt bedre til at spare på den energi, vi har til rådighed.«

»Og selvom 2027 er et ambitiøst mål, så er det langt fra et umuligt mål,« siger chefanalytikeren.