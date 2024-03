Det begyndte helt tilbage i 1890, hvor en ung kvinde ved navn Karen åbnede sit første bageri sammen med sin forlovede.

Siden voksede 'Karen Volf' sig til et anerkendt mærke, som i dag går under 'Bisca' – og nu er det blevet solgt til en dansk kapitalfond.

Det skriver Børsen.

Siden 2011 har det været den norske fødevarespecialist Scandza, som har ejet den danske kagekoncern Bisca.

Men nu overtager kapitalfonden Erhvervsinvest 100 procent af aktierne i koncernen, skriver Børsen.

Hvad, der er blevet betalt i den forbindelse, er ikke oplyst:

»Aftalen med sælger (Scandza, red.) er, at vi ikke offentliggør værdien af transaktionen,« forklarer partner i Erhvervsinvest, Kristian la Cour, til Børsen.

På hjemmesiden for Karen Volf kan man læse, at det var tilbage i 1890, at Karen Kirstine Hansen, der dengang var 26 år, åbnede et bageri på Strandvejen i Hellerup sammen med sin forlovede, mejeristen Christen Volf.

»I disken var mælk, brød og som noget helt nyt på den tid Karens egne kager. Rygtet om Københavns bedste kager spredte sig hurtigt, og forretningen blev udvidet netop i en tid, hvor det blev moderne at gå på visit og konditori og få serveret kaffe og kage,« oplyses det.

Siden udviklede det sig, og Karen Volf voksede sig til et stort, anerkendt mærke.

Koncernen skiftede i 1997 navn fra Karen Volf A/S til Bisca A/S, der i dag dækker mærkerne Karen Volf, All in One, MØN og Snøfler.