De to danske transportgiganter Mærsk og DSV står over for, hvad der kan vise sig at være en 'kurs-trigger’ – i begge retninger.

Ifølge Reuters er begge selskaber i forhandlinger om opkøbet af den tyske speditør DB Schenker, som ejes af Deutsche Bahn. Men hvad kan et opkøb betyde for DSV- eller Mærsk-aktien?

DB Schenker er i dag verdens fjerdestørste speditør og logistikpartner. I 2023 havde de en omsætning svarende til 140 mia. kr. Det er kun lidt mindre end DSV's omsætning på godt 150 mia. kr.

Det overgår også Mærsks logistikdivision, som havde en omsætning på 95 mia. kr. i 2023, mens hele Mærsk-gruppen opnåede en omsætning på ca. 350 mia. kr. samme år.

Et opkøb af DB Schenker vil øge de danske selskabers størrelse markant. DSV, inklusive den tyske speditør, vil nå en omsætning på næsten 300 mia. kr.

Det vil gøre DSV til langt den største speditør globalt, næsten fordoble markedsandelen fra ca. 4 pct. til 8 pct. og tilføje 73.000 ekstra medarbejdere.

Det vil flytte DSV fra en tredjeplads til den største globale spiller og overgå både Kuehne+Nagel og DHL Logistics. Ifølge Reuters ligger de indledende bud på DB Schenker på omkring 14-15 mia. euro svarende til ca. 105-112 mia. kr.

Med Mærsks markedsværdi på lige under 200 mia. kr. og DSV's på lige omkring 220 mia. kr. er det en betydelig investering for begge selskaber.

Finansielt er Mærsk i den stærkeste position til opkøbet. Uden væsentlig gæld og med en stor pengetank er kapitalstrukturen solid. Mærsks annullering af aktietilbagekøb tidligere i år kan også indikere, at de ønsker at have flere kontanter til rådighed til et potentielt opkøb.

DSV har i forvejen en gæld på 43 mia. kr., og med ledelsen, der senest har meldt ud, at de ønsker at holde gældsniveauet under to gange driftsindtjeningen, kan det betyde, at DSV delvist vil finansiere opkøbet ved at udstede nye aktier.

En aktieudstedelse er dog ikke nødvendigvis ugunstig for de eksisterende investorer, så længe provenuet er værdiskabende – dvs. at de betaler en fornuftig pris i forhold til den ekstra fremtidige indtjening.

Derfor er købsprisen også alfa og omega for, hvordan markedet vil tage imod et opkøb fra Mærsk eller DSV.

Den umiddelbare effekt på aktiekursen afhænger af, om de har betalt ‘den rigtige pris’, og i hvilket omfang investorerne tror på synergierne fra øget salg og reducere omkostninger som følge af sammenlægningen.

På længere sigt vil aktiekursen blive påvirket af integrationsprocessen, og i hvilket omfang synergierne rent faktisk realiseres. Begge selskaber har en lang historie med opkøb og integration af selskaber.

Især DSV har tidligere bevist, at de har en velsmurt M&A-maskine, der kan håndtere selv store opkøb. Et så stort opkøb er dog ikke uden risici.

Der er risiko for, at køberen overbetaler, at de forventede synergier forsinkes eller viser sig at være sværere at realisere. Dette gælder især i betragtning af DB Schenkers enorme størrelse.

