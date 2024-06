Den danske aktie DanCann Pharma eksploderer med 277 pct. fredag morgen.

Dermed koster en aktie i selskabet nu 0,049 kr.

Ifølge selskabets begivenheder starter der i dag en såkaldt nyemission, som i sidste ende skal løbe op på 18,3 mio. kr.

Tegningsperioden kommer til vare fra den 11.-24. juni, og tegningskursen lyder på 0,01 pr. ny aktie.

For at man kan få del i denne emission kræver det en tegningsret. Allerede eksisterende aktionærer i selskabet vil blive tildelt 11 tegningsretter for hver eksisterende aktie, de ejer.

DanCann Pharma er en bio-pharma virksomhed, der udvikler medicin til forskellige sygdomme ved brug af cannabis. Virksomheden hører til i Ansager i Sydvestjylland.

Selskabet er børsnoteret på den svenske minibørs, Spotlight.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.

