En stabil forretning og en udmærket aktie på lang sigt.

Det er nogle af de ord, som den garvede investor Lau Svenssen fra Svenssen & Tudborg bruger til at beskrive en snart ny aktie på den danske fondsbørs.

Det fortalte han i mandagens afsnit af Euroinvestors podcast, Millionærklubben.

Tirsdag bliver slæbebådsrederiet Svitzer nemlig udskilt fra Mærsk, og i samme omgang bliver selskabet børsnoteret i egen ret.

»På lang sigt er det en udmærket aktie,« påpeger Lau Svenssen.

Han forklarer, at man har valgt at udskille Svitzer, fordi Mærsk skal være en mere ren container-, transport- og logistikforretning.

»På længere sigt må man formode, at A.P. Møller Holding, som ejer majoriteten i Svitzer, vil sælge ud. Hvis de ønskede at beholde Svitzer, kunne de lige så godt lade den være,« forklarer investoren.

Han påpeger, at Svitzer er en serviceforretning, og dermed tjener selskabet også penge hele tiden.

»Når et skib skal ind til kajen, så sejler nogle slæbebåde ud for at give den et skub,« fortæller han og tilføjer, at man ud fra regnskabet kan udregne, at sådan en operation koster omkring 40.000 kr.

»Det er en serviceforretning, og derfor er den også stabil. I nogle havne er der nærmest også et lokalt monopol,« tilføjer han.

Og det er noget, man godt kan lide som investor, lyder det fra Oskar Barner Bernhardtsen, der er investeringsstrateg i Saxo Bank, og som også var gæst i Millionærklubben-studiet.

»Det lyder jo meget spændende. Man vil gerne have naturlige monopoler, når man kigger på virksomheder som investor,« lyder det fra startegen.

Hvad en Svitzer-aktie kommer til at koste, skal besluttes af markedet tirsdag. Hvis Lau Svenssen skulle sætte prisen, så ville han placere den mellem 150 og 200 kr.

Han uddyber, at hvis den tirsdag handler i 150 kr., så vil han nok købe op, men hvis den i stedet bliver handlet i 200 kr., så vil han nok sælge ud af nogle af de Svitzer-aktier, som han får fra sine Mærsk-aktier.

Det er nemlig sådan, at man som aktionær i Mærsk ved udskillelsen tirsdag får to Svitzer-aktier for hver Mærsk-aktie, man ejer.

