Godmorgen og velkommen til dagens finansielle overblik.

Tirsdag åbner det amerikanske marked igen efter at have været lukket mandag på Memorial Day. Her ventes alles øjne at være rettet mod de amerikanske PCE-inflationstal, der lander fredag, og som er en af den amerikanske centralbank, Federal Reserves yndlings pejlemærker for, hvordan det går i verdens største økonomi. Det skriver Bloomberg News.

Eftersom USA var lukket mandag, så løb Europa med en stor del af opmærksomheden, hvor bilproducenter og forsyningsselskaber særligt gik frem.

Vi starter dagens finansielle overflyvning i Asien, hvor markedet allerede er åbent:

Kinesiske aktier handler lidt blandet her til morgen. Når man kigger på Hang Seng-indekset med base i Hong Kong, så stiger det med 0,6 pct. Det kinesiske aktieindeks CSI 300, der hører til på fastlandet, falder derimod med omkring 0,3 pct.

I Japan er det også den dårlige stemning, der fylder. Japanske aktier falder nemlig tilbage med 0,2 pct., når man kigger på det ledende Nikkei-indeks.

Det tegner til at blive en åbning i den mere positive ende for europæiske aktier, når de europæiske markeder åbner om få timer. Futures for Stoxx 50-indekset, der består af 50 aktier i store europæiske virksomheder, indikerer en stigning på 0,25 pct.

Amerikanske aktier står også til at stige, når markedet åbner tirsdag eftermiddag dansk tid. Futures for de tre ledenden indeks, Dow Jones, S&P 500 og Nasdaq indikerer stigninger på henholsvis 0,07, 0,15 og 0,27 pct.

Olieprisen svinger en smule op. En tønde af den amerikanske WTI-olie koster nu 78,9 dollar, mens den europæiske Brent-olie koster 83,3 dollar.

Prisen på olie følges nøje af investorer, fordi den kan give en idé om, hvordan verdensøkonomien klarer sig. En stigende oliepris indikerer økonomisk vækst, mens et fald kan være tegn på det modsatte. Geopolitiske faktorer og produktionsbeslutninger kan påvirke udbuddet af olie. Hvis prisen på det sorte guld stiger kan det føre til højere forbrugerpriser og inflation.

Guldprisen falder en smule tilbage. Guld handles således til en pris på 2.351 dollar pr. ounce.

Guldet er værd at følge, fordi guld opfattes af mange som en sikker havn i krisetider og har historisk klaret det godt i perioder med modvind på aktiemarkedet.

Kryptovalutaen bitcoin er falde med 1,4 pct. det seneste døgn. Den digitale mønt koster således 67.872 dollar.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



