Det danske lyd- og høreapparatsselskab GN Store Nord har haft det hårdt på børsen de seneste år, hvor aktien er gået fra at handle omkring kurs 550 i sommeren 2021 til nu at handle omkring kurs 185.

Men den seneste måned er GN-aktien strøget frem med 21 pct. Hos Jyske Bank ser man positivt på aktien og data fra Bloomberg viser, at banken anbefaler et køb.

Banken peger blandt andet på, at investorerne forventer positivt nyt på GNs kommende kapitalmarkedsdag d. 7 maj. Her forventer investorerne, at ledelsen i den danske kæmpe, vil komme med nye finansielle målsætninger efter sammenlægningen af de to divisioner audio og hearing.

»Det kan være med til at skabe større tiltro til vækstudsigterne gående fremad, efter at efterspørgslen efter headsets er kollapset de seneste to år. Alle tegn på en tilbagevenden til positiv vækst og en genopretning af indtjeningsevnen i Audio vil derfor blive taget positivt op,« skriver Jyske Bank i en note.

Markedet for headsets og høretelefoner, som hos GN Store Nord hører under audio-divisionen har haft det hårdt det seneste stykke tid. GN står blandt andet bag det kendte mærke Jabra, som laver headsets.

Omsætningen hos GN Audio gik tilbage med 9 pct. i 2023 sammenlignet med 2022. I afdelingen for høreapparater har det dog set bedre ud. Her gik omsætningen frem med 9 pct. i 2023 sammenlignet med året før.

GN lancerer sit regnskab for første kvartal d. 2 maj, og her regner Jyske Bank med, at fokus vil være på lanceringen af høreapparatet »ReSound Nexia, der bør give et væsentligt bidrag til salget af høreapparater i 1. kvartal.«

»Vi forventer derfor at se en acceleration i den organiske vækst op i den lave ende af guidance-intervallet for helåret på 8-12 pct.,« skriver Jyske Bank og påpeger at Google-data på søgninger indikerer en succesfuld lancering.

Overordnet set tror Jyske Bank, at GN Store Nord på lang sigt står overfor en vækstrejse:

»Vi har fortsat tiltro til de langsigtede vækstudsigter i både Audio og Hearing, og med den nye finansieringsplan på plads er risikoen i aktien blevet væsentligt reduceret,« lyder det fra Jyske Bank.

Det er dog ikke kun Jyske Bank, der ser et potentiale i GN-aktien. Ifølge data fra Bloomberg er der 23 analytikere, der dækker aktien. Af dem har 18 en købsanbefaling, mens kun 4 anbefaler at holde aktien. Kun et finanshus anbefaler at sælge.

Analytikerne har et gennemsnitligt kursmål på aktien på 207,5 kr., hvilket indikerer et kurspotentiale på 10,5 pct. mod en kurs på 187,8 kr. onsdag formiddag.

Jyske Bank anbefaler at købe aktien, og har et kursmål på 200 kr., viser Bloomberg-data.

Artiklen er oprindelig bragt på Euroinvestor.



