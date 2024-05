Servicekoncernen ISS leverer et blandet regnskab, hvor selskabet skuffer på flere punkter.

Det fremgår af servicekoncernens første kvartalsregnskab for 2024, der er landet torsdag morgen.

For kvartalet havde ISS en organisk vækst på 6 pct. Her havde analytikerne ventet en vækst på 7,5 pct., ifølge estimater fra Bloomberg.

ISS holder fast i forventningen om at lande en organisk vækst i spændet 4-6 pct. i 2024.

Omsætningen for perioden lander på 20,1 mia. kr. mod ventede 20,2 mia. kr.

ISS forventer at ramme en driftsmargin på 'over 5 pct.' og frie pengestrømme på mere end 1,8 mia. kr.

ISS-topchefen Kasper Fangel kalder dog udviklingen for en lovende start på året:

»Jeg er glad for, at vi fik en lovende start på året med robust organisk vækst og fortsat forretning forbedringer. Vi har styrket vores operationelle eksekvering på vores markeder og den forventede finansielle resultater er ved at blive realiseret.«

ISS er primært kendt for rengøring og kantinedrift. Giganten har omkring 350.000 ansatte

