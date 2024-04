Det seneste halvandet år er en lang række aktier eksploderet i værdi på det store fokus på kunstig intelligens.

De seneste måneder er optimismen og den uendelige optur dog begyndt at falde lidt tilbage, men det er ikke ensbetydende, med at stigningerne er slut. Det skriver Berlingske.

»Vi er stadig i starten af den her afkastrejse, og de virksomheder, som har nydt godt af kunstig intelligens indtil videre, er bare pionererne. De bedste afkast ligger stadig foran os,« siger Simon Kristiansen, der er Nordeas seniorstrateg, til Berlingske.

Han mener, at man skal have en langsigtet og bred tilgang til investeringer i kunstig intelligens som investor. Det kunne man blandt andet have ved at købe op i en fond, hvor en forvalter udvælger aktierne og bruger tid på at finde den næste Amazon eller Apple.

Tidligere har Euroinvestor skrevet om, at nogle af de helt store vindere på hypen omkring kunstig intelligens har været chipproducenterne.

Her har den store vinder været Nvidia, der er steget med over 445 pct. siden starten af 2023.

En anden særlig kategori af aktier er også løbet med en stor del af opmærksomheden og stigningerne -nemlig de såkaldte 'Magnificent 7'-aktier, som dækker over Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms og Tesla.

Blandt den gruppe af aktier er den helt store vinder som sagt Nvidia, men også Meta har klaret det pænt med et afkast på 310 pct. siden starten af 2023 samt Amazon, der er vokset med 110 pct. i samme perode.

Dårligst er det gået for Apple og Tesla, der er steget med henholdvis 30 og knap 32 pct. siden nytår 2023.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.



