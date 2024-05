Hvem har sikret det bedste afkast i år - mændene eller kvinderne?

Det spørgsmål giver nye tal fra handelsplatformen Nordnet et klart svar på.

Det er nemlig kvinderne, der har sikret sig det bedste afkast i årets første kvartal blandt Nordnets kunder.

De kvindelige privatinvestorer har set deres formue stige med 6,9 pct. i årets første tre måneder, mens de mandlige privatinvestorer har scoret et afkast på 6,7 pct. i samme periode.

Til sammenligning steg det danske eliteindeks, C25 med 5,6 pct. i første kvartal, mens verdensindekset, MSCI World gik frem med 8 pct.

Det er ikke kun de danske kvinder, der har klaret det bedre end mændene. På tværs af hele Norden har kvinderne sikret et bedre afkast i de første tre måneder af 2024 end mændene.

At kvinder er bedre til at investere end mænd er ikke en nyhed. Det har en lang række undersøgelser slået fast.

Blandt andet en ældre undersøgelse fra Nykredit af danskernes investeringer i enkeltaktier viser, at danske kvinder har opnået et højere afkast end mænd fra 2010-2020.

»Det skyldes blandt andet, at de generelt holder bedre fast i deres aktier end mænd og handler sjældnere. Historisk set giver det et bedre afkast at handle med en lang tidshorisont, så kvindernes mere tilbageholdende tilgang er altså en fordel her,« lyder det fra Jakob Westh Christensen til Euroinvestor.

Dog halter kvindernes aktieformue gevaldigt efter mændenes, og ikke nær så mange kvinder har sat deres penge i aktier.

Tidligere har Danske Banks seniorstrateg, Natalia Setlak udtalt til Euroinvestor, at kvinder på mange måder er mere fornuftige investorer end mænd.

»Der er nemlig to gyldne regler ved investeringer, der hedder: tænk langsigtet og husk at sprede din risiko, og kvinder er faktisk bedre til at følge disse principper,« forklarer Natalia Setlak.

Tallene taler deres klare sprog, påpeger hun. Mænd investerer i højere grad i enkelte aktier frem for investeringsfonde, hvor du spreder dine penge ud på mange forskellige selskaber.

»Det gør, at mænd påtager sig mere risiko, da afkastet på de enkelte aktier kan svinge virkelig meget. Kvinder investerer derimod i højere grad i investeringsfonde, som automatisk giver bedre diversifikation og mindre risiko,« uddyber strategen.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



Bruger du for mange penge på streaming? I seneste udgave af B.T. podcasten 'Spar Kassen' får du fem gode råd til at spare på dit månedlige streamingforbrug.

Hør i Spotify, Apple Podcast eller ved at klikke play herunder.

Læs også: Lau Svenssens største aktiesats: 'Det er min største position'

Læs også: Kendt investor om dansk børsguld: Aktierne er for billige