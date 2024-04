Fodboldforretningen hos Silkeborg IF udvikler sig bedre end forventet - og det betyder en opjustering fra den midtjyske klub.

Således forventer Silkeborg IF nu et resultat før evt. dagsværdiregulering af investeringsejendomme og før skat i intervallet 12 mio. kr. til 20 mio. kr.

Tidligere var forventningen et resultat i intervallet 7 mio. kr. til 15 mio. kr.

Udover fodboldklubben Silkeborg IF ejer selskabet bag - Silkeborg IF Invest - en række ejendomme i Silkeborg. Selskabet ejer blandt andet Papirfabrikken som ligger centralt i byen.

Silkeborg IF har i denne sæson spillet sig i Superligaens såkaldte Mesterskabsspil, hvor man i øjeblikket befinder sig på en sjetteplads. Det betyder også, at man undgår en nedrykning.

Det seneste år har selskabet også klaret sig pænt på børsen, hvor aktien er steget med 23,6 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



Boligejere landet over venter utålmodigt på, at renterne begynder at falde. Hvad skal der til for, at det sker, og er der en udvej, hvis renterne forbliver høje? Få svarene i denne episode af B.T.-podcasten 'Spar Kassen'.



Læs også: Amerikansk gigant brænder penge af - aktien stiger

Læs også: Stort norsk selskab brager op