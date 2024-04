Der er blevet sat punktum ved ugens første handelsdag, der bød på en stigning på 0,2 pct. til eliteindekset C25.

Den absolutte højdespringer var aktien i kabelselskabet NKT, der lukkede i et plus på 3,8 pct.

Sidste store nyhed fra NKT stammer fra starten af april, hvor selskabet meldte, at man vil investere yderligere i sine fabrikker i Danmark, Sverige og Tjekkiet.

NKT forventer samlet at investere for cirka 100 mio. euro, hvilket svarer til omkring 750 mio kr. Derudover venter kabelselskabet, at investeringen vil kaste 150 nye arbejdspladser af sig. Læs mere her.

Også høreapparatselskabet Demant holdt sig pænt oppe med en stigning på knap 2,2 pct., Zealand Pharma høstede 2,8 pct. og medicoselskabet Ambu kunne notere sig en stigning på 2 pct.

Der var da også nyt fra Ambu, der har fået en særlig godkendelse fra de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA. Den nyhed kan du læse mere om her.

Omvendt gik det mandag værst for vaccineselskabet Bavarian Nordic, der endte med at falde 1,8 pct.

Også Mærsks B-aktie ligger i bunden med et fald på 1,5 pct. uden specifikt selskabsnyt.

Tager man et kig på markederne i Europa, er der også grønne tal at spore. Stoxx Europe 600 er oppe med 0,4 pct., mens det tyske Dax 40-indeks er oppe med 0,7 pct.

De fem aktier, der har klaret sig bedst

NKT A/S +3,85 pct.

Zealand Pharma A/S +2,83 pct.

Demant +2,24 pct.

Ambu +2,14 pct.

GN Store Nord +2,09 pct.

De fem aktier, der har klaret sig værst

Bavarian Nordic -1,83 pct.

A.P. Møller - Mærsk B -1,60 pct.

A.P. Møller - Mærsk A - 0,85 pct.

DSV -0,82 pct.

Tryg -0,70 pct.

