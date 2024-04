Luksuskoncernen Kering åbner med et fald på 9,5 pct. onsdag morgen.

Aktien, der er noteret på børsen i Paris, falder tilbage efter koncernen kom med en fondsbørsmeddelelse tirsdag eftermiddag.

Her annoncerede de, at selskabets driftindtjening kan falde med 40-45 pct. i de første seks måneder af året i takt med, at krisen i Gucci bliver større, der er koncernen største brand.

Det skriver Bloomberg News.

Sidste år blev der udnævnt en ny kreativ direktør for Gucci, Sabato De Sarno. Hans design er begyndt at komme i butikkerne i februar, og Kering har advaret om, at vendingen med de nye designs vil tage tid, før det kommer til at bære frugt.

Gucci står for mere end to tredjedele af hele Kerings driftoverskud.

»Markedet i Kina er i øjeblikket ret polariseret mellem en gruppe kunder til det virkelig high-end segment eller efter mere overkommelige produkter. Gucci, der er mere placeret i midten, drager ikke fordel af denne polarisering,« siger Kerings finansdirektør Armelle Poulou tirsdag i sammenhæng med meddelelsen

Kering-aktien er nede med knap 18 pct. siden årets start.

