Den europæiske inflation fortsætter med at falde og kryber tættere på den europæiske centralbanks (ECB) mål om 2 pct.

Inflationen i eurozonen lander nemlig på 2,4 pct. i marts måned, hvor den i februar var på 2,6 pct. Det viser foreløbelige inflationstal fra Eurostat.

Tallene lander dermed under markedets forventninger. Før offentliggørelsen havde markedsdeltagerne nemlig forventet, at inflationen i eurozonen ville lande på 2,5 pct.

Kerneinflationen - som er et tal for prisvæksten renset for volatile fødevare- og energipriser - falder ligeledes og lander på 2,9 pct. I februar var kerneinflationen på 3,1 pct. Dermed falder kerneinflationen ligeledes mere end ventet, da markedet havde regnet med, at kerneinflationen ville lande på 3 pct.

Udviklingen i inflationen er vigtig, da den er definerende for hvordan ECB fører sin pengepolitik. Ifølge cheføkonom i Dansk Erhverv, Tore Stramer, betyder udviklingen, at en rentenedsættelse snart kan være på vej:

»Det er en udvikling, der betyder at ECB nu så småt kan begynde at planlægge den første rentenedsættelse. Som tingene ser ud nu, så kommer den første rentenedsættelse fra ECB formentlig i juni,« skriver Tore Stramer i en kommentar.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



Læs også: To danske giganter går frem – her er analytikernes bud på hvorfor

Læs også: Norsk biotekaktie brager op efter gennembrud