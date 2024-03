Elon Musk må se sin titel som verdens rigeste blive taget fra sig af Amazon-stifter Jeff Bezos.

Bezos kunne overtage tronen, efter Tesla-aktierne faldt med 7,2 pct mandag. Det fremgår af Bloombergs Billionaires Index, der viser de 500 rigeste mennesker i verdenen.

Jeff Bezos, som ejer 9 pct. af Amazon, er på nuværende tidspunkt god for 1374 mia. kr. mens Elon Musk, som ejer 13 pct. af Tesla, 'kun' er god for 1360 mia. kr.

Skiftet mellem de to giganter sker efter, at Elon Musks har haft et tumultarisk år, hvor hans formue er faldet med lidt over 215 mia. kr., mens Jeff Bezos har haft et godt år, hans formue er nemlig steget med næsten 161 mia. Det skriver Bloomberg.

De tre rigeste efter Jeff Bezos og Elon Musk er Bernard Arnault, Mark Zuckerberg og Bill Gates.

