Danskerne skovler kryptovaluta ind i deres portefølje.

Og det er en tendens, man mærker hos kryptovalutabørsen Firi, der er Nordens største målt på handelsvolumen.

På bare et år er antallet af handler med de digitale mønter eksploderet med knap 250 pct., når man sammenligner perioden fra årsskiftet til midten af marts i 2023 med samme periode i 2024.

Kryptovaluta er valutaer eller mønter, som kun eksisterer digitalt. Det kan også forklares som computerkoder, man har tillagt en værdi, som så skal fungere som en digital valuta.

Hvorfor folk kaster sig over kryptovaluta lige nu, har Karina Rothoff Brix, der er dansk landechef hos Firi, en række forklaringer på.

Først og fremmest skyldes det stigende antal handler med krypto en fremgang på markederne generelt. Også aktier har det rigtig godt for tiden, fortæller landechefen.

Den største kryptovaluta, bitcoin er over de seneste seks måneder steget over 150 pct.

»Grunden til den mere specifikke stigning i krypto er, at det er blevet mere almindeligt at eje bitcoin, som er den største og mest udbredte kryptovaluta. Og det er jo kommet i og med, at de store kapitalforvaltere og flere banker i udlandet er begyndt med at blive forhandlere af krypto,« siger Karina Rothoff Brix til Euroinvestor.

Dette hænger særligt sammen med, at man i januar åbnede op for muligheden for at lave spot ETF'er af bitcoin i USA.

Det betyder, at de kapitalforvaltere som tilbyder deres kunder at kunne købe disse ETF'er, skal eje det bagvedliggende aktiv – altså bitcoin i dette tilfælde.

Og i og med at ni af verdens største kapitalforvaltere er begyndt at tilbyde disse ETF'ere til deres kunder, så er deres handler med bitcoin også steget kraftigt.

Derudover er disse opkøb fra de store kapitalforvaltere med til at forsikre de private investorer om, at bitcoin godt kan være en langsigtet strategi, påpeger landechefen.

»Kapitalforvalterne går kun ind i noget, hvis de kan se, at det ikke bare er her og nu, at det stiger. De har en langsigtet strategi,« siger hun, og ser det dermed som et blåstempel af krypto, at kapitalforvalterne handler med bitcoin.

Det er med til at fjerne narrativet, om at bitcoin er »glasperler« eller en »tulipanbobbel,« pointerer Karina Rothoff Brix.

Som kryptobørs nyder Firi godt af stigningen i handler. Hos dem kan man dog kun købe almindelige 'rene' kryptovalutaer, men ligesom med aktier holder man sig sjældent til kun at have en aktie i porteføljen. Man ønsker at sprede sin risiko, og dermed køber man op i flere kryptoprojekter, forklarer hun.

Og her oplever de hos Firi, at kunderne kommer til og vil købe op i andre kryptovalutaer, efter de har prøvet kræfter med at købe bitcoin, hvad enten det er gennem direkte køb eller gennem en bitcoin-ETF.

Denne optur er dog ikke kun en dille, vurderer Karina Rothoff Brix. Hun tror på, at den generelle optur indenfor kryptovaluta kan fortsætte, hvis efterspørgslen fortsætter som nu. Dog understreger hun, at krypto er volatilt, og derfor vil man sagtens kunne se, at det falder på den korte bane.

»Nu har vi haft syv måneder i streg med kun stigninger, og det er aldrig sket før. Så det ville være helt naturligt med et fald. Det ville det også være på aktiemarkedet,« siger hun og tilføjer:

»Men når vi kigger på den lange bane, så tror jeg, at vi kun har set starten af det, vi kan kalde en helt ny aktivklasse, man kan investere i.«

