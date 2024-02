Nvidia er flere gange blevet omtalt i medierne, som den helt store vinder på hypen omkring kunstig intelligens, også kendt som AI, der har spredt sig på aktiemarkedet siden starten af 2023.

Men der er faktisk en AI-aktie, der har klaret sig endnu bedre, skriver en række erhvervsmedier herunder CNBC.

Aktien Super Micro Computer er nemlig steget med 980 pct. bare det seneste år. Selskabet laver server- og lagringssystemer, som blandt andet bruges til kunstig intelligens.

Super Micro Computer er for nyligt blevet fremhævet af analytiker i Bank of America, Ruplu Bhattacharya i et notat i sammenhæng med, at banken netop har indledt deres analytikerdækning af aktien med en køb-anbefaling og et kursmål på 1.040 dollar. Lige nu står aktien i kurs 1.004 dollar.

Virksomheden »har etableret sig som en tidlig samarbejderspartner for virksomheder som Nvidia, AMD og Intel til CPU'er og GPU-acceleratorer,« skriver analytikeren i sit notat om selskabet, ifølge Marketwatch.

CPU'er og GPU'er er særlige former for halvledere, der bruges i teknologi.

Derudover fremhæver Ruplu Bhattacharya Super Micros evne til at »arbejde med flere nye designs og teknologier, hvilket vil tjene selskabet godt i takt med, at utallige AI-relaterede processorer bliver udbredt over de næste mange år.«

Denne anbefaling fra Bank of America kommer midt i en god periode for Super Micro, der allerede har tiltrukket sig stor opmærksomhed fra investorerne. På den 1,5 måned som 2024 indtil videre har budt på, er aktien oppe med over 251 pct.

Hvis man ser tilbage på det seneste år, så er Super Micro-aktien oppe med knap 980 pct. I samme periode er Nvidia oppe med 219 pct.

