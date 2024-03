Den danskstiftede bilproducent Fisker Inc. er konkurstruet.

Sådan lyder vurderingen fra en ekspert i Dagbladet Børsen, efter spekulationer om bilselskabets økonomiske ve og vel har fyldt i nationale medier såvel som internationale medier.

Firmaet, der er noteret på den amerikanske Nasdaq-børs, er de seneste måneder faldet gevaldigt i værdi.

Torsdag er stykprisen for en aktie i selskabet blot 15 amerikanske cent, som svarer til 1,3 danske kroner.

Henrik Fisker og en af sine biler til en konference i august 2023. I dag er virksomheden lukningstruet. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Henrik Fisker og en af sine biler til en konference i august 2023. I dag er virksomheden lukningstruet. Foto: Mike Blake/Reuters/Ritzau Scanpix

Så sent som i januar lød det elles fra den danske stifter, Henrik Fisker, at konkurs bestemt ikke var på tale.

»Jeg mener ikke, at der er nogen sammenhæng mellem aktiekurs og det, vi gør som virksomhed. Vi er ikke på randen af konkurs, og vi er ikke i nogen form for alvorlig stress,« sagde Henrik Fisker i januar til Børsen.

Det var det amerikanske medie The Wall Street Journal, der for alvor satte gang i en nedadgående spiral, da de onsdag bragte en artikel, der beskrev, at Fisker havde ansat rådgivere til at hjælpe dem med potentiel konkursbegæring.

Og den slags nyheder er gift for en virksomheds aktiekurs, lyder det fra aktiechefen i HC Andersen Capital, Michael Friis Jørgensen, til Børsen.

»Aktiekursen reagerer rigtig negativt, og det gør den jo på sådan nogle overskrifter, men for mig at se er selskabet nødt til at hyre rådgivere, fordi virksomheden vil løbe tør for penge i år,« siger Michael Friis Jørgensen.

Til mediet fortæller en anden ekspert, at han har svært ved at se, hvordan selskabet skal overleve.

Fisker Inc. blev stiftet af Henrik Fisker og hans hustru Geeta Gupta-Fisker i 2016, virksomheden specialiserer sig i at lave elektriske sportsbiler.