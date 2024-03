Danskerne er over de seneste år strømmet ind på aktiemarkedet.

Det oplever man i hvert fald hos den skandinaviske handelsplatform Nordnet.

I 2014 havde Nordnet således 32.800 danske kunder og her ti år efter har Nordnet nu rundet 450.000 aktive kunder, skriver Børsen.

»Folk har virkelig fået øjnene op for at investere. De har måske i nogle år prøvet sig lidt frem med deres frie midler og fundet ud af, at det måske ikke er så svært,« siger Tine Vestergren Uldal, der er landechef i Nordnet Danmark til avisen.

Børsen skriver også, at interessen for investering har spredt sig til pensionsområdet, hvor Nordnet siden december har fået 40 pct. flere anmodninger om at få flyttet pensionsopsparinger til handelsplatformen i forhold til de tidligere år.