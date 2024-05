6. juni vil Den Europæiske Centralbank (ECB) sænke renten, men derfra vil det være hop på stedet i et godt stykke tid. Det vurderer Danske Bank i en ny prognose.

Dermed aflyser banken rentefesten i september, og samtidig nedjusterer den forventningen til det samlede antal rentenedsættelser i 2024 og 2025.

Det vil betyde, at boligejere med F-kort-lån, der får ny rente hvert halve år, kommer til at skulle vente endnu længere på større rentefald.

»Det grundlæggende billede af europæisk økonomi har ændret sig ganske meget siden rådhusklokkerne for snart 6 måneder siden ringede 2024 ind,« skriver banken.

I starten af 2024 var dampen gået af kedlerne på økonomien, inflationen var på vej ned, og så var ECB godt på vej med en snarlig opblødning af pengepolitikken.

Men billedet har ændret sig, og med det nuværende økonomiske billede, forventer Danske Bank ikke at rentenedsættelserne kommer »som perler på en snor« efter rentemødet i juni.

»Vi forventer, at man efter juni vil tage sig en længere tænkepause, inden den næste opblødning af politikken sætter ind,« skriver banken.

Det betyder også, at Danske Bank nu rykker den anden forventede rentenedsættelse fra september til december, og boligejerne bliver dermed nødt til at væbne sig med seks måneders tålmodighed.

Ikke nok med det. Danske Bank foreventer nu også kun, at der kommer fem rentenedsættelser i 2024 og 2025 mod tidlige syv.

»Og det er ikke utænkeligt, at vejen mod mere ’normale’ renteniveauer kan vise sig endnu længere, hvis vækstopblomstringen og inflationspresset i Europa viser sig kraftigere end ventet i løbet af året.«

