Danske Bank-aktien dykker efter fredagens regnskab for første kvartal.

Således er Danske Bank-aktien nede med 5,1 pct. efter godt halvanden times børshandel fredag.

Dermed lægger aktien sig i bunden af det danske C25-indeks fredag formiddag. Faldet betyder også at Danmarks største bank har mistet omkring 8,7 mia. kr. i markedsværdi, viser data fra Bloomberg.

Faldet er samtidig det største i Danske Bank-aktien siden marts, fremgår det hos finanstjenesten.

Det sker ellers efter at Danske Bank fredag morgen har kunnet løfte sløret for sit regnskab for første kvartal, hvor man har tjent 5,6 mia. kr. Det har dog ikke fået banken til at ændre sine forventninger til året.

Du kan læse mere om regnskabet her.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.

Hør også Mikael Olai Milhøis forventninger til renteudviklingen i Den Europæiske Centralbank 22 minutter inde i afsnittet - lyt i Spotify, i Apple Podcast eller ved at trykke play herunder.