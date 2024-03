12.750.000 kr.

Så meget har den administrerende direktør i Trifork, Jørn Larsen, solgt aktier for i det danske it-selskab tirsdag.

Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen.

Topchefen har i alt solgt 100.000 aktier til en gennemsnitlig kurs på 127,50 kr.

Hvad skal man tænke, når en insider sælger helt eller delvist ud af sine aktier? Det har Euroinvestor tidligere spurgt den garvede investor Jens Løgstrup om.

»Når en ledelse sælger ud af deres aktier i et selskab, så er det oplagt at tro, at de ikke forventer stigninger i den kommende tid. Hvis insiderne havde forventet en stigning, havde de ikke solgt. Hvis du sælger som ledelse, så er det et signal om, at du ikke forventer stigninger i den nærmeste fremtid,« siger han.

Trifork-aktien er siden årskiftet steget mere end 20 pct.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.



