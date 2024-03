Der bliver rykket rundt på posterne hos det danske Chemometec.

Selskabet, der har specialiseret sig i udviklingen af celletællemaskiner, får ny topchef. Det oplyser Chemometec i en fondsbørsmeddelelse.

Reaktionen er ikke til at tage fejl af blandt investorerne, der straffer Chemometec-aktien. Du kan se aktiekursen ved at klikke på Chemometec.

»Beslutningen sker på baggrund af, at bestyrelsen har vurderet, at ChemoMetec i den nuværende fase i virksomhedens udvikling har behov for en anden sammensætning af kompetencer i direktionen. Derfor har bestyrelsen indgået aftale med selskabets nuværende CEO Rasmus Kofoed om, at han fratræder sin stilling per dags dato,« oplyser Chemometec.

Afløseren bliver selskabets nuværende driftsdirektør, Martin Helbo Behrens, der sætter sig i chefstolen fra dags dato.

Aktien i ChemoMetec, der udvikler og producerer instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger, er steget 50 pct. i løbet af de seneste tre måneder.

Artiklen er oprindeligt udgivet af Euroinvestor.