Der er fart på aktien i det danske rederi Norden fredag middag.

Aktien sendes op med mere end 11 pct., og det sker formentligt fordi, en række storbanker har fået et nyt, positivt syn på aktien.

Således har blandt andet finanshuset Kepler Cheurreux ændret sin anbefaling fra 'hold' til 'køb' med et kursmål på 399 kr., skriver Finwire.

Kursmålet indikerer et kurspotentiale på næsten 30 pct. holdt op mod aktiens aktuelle kurs på 310 kr.

Også ABG Sundal Collier har skruet op for kursmålet på aktien, skriver Marketwire.

Her lyder kursmålet nu på 459 kr. mod tidligere 412 kr., og det er næsten 50 pct. højere end rederiets kurs lige nu.

Hos SEB har man også justeret sit kursmål på aktien, dog ikke opad, men nedad. Kursmålet lyder nu på 390 mod før 425 kr. Det er dog fortsat en højere kurs end aktiens pris lige nu.

Læs også: Hvad er et kursmål?

Norden præsenterede friske regnskabstal i går, torsdag, der blandt andet afslørede et overskud efter skat på 62 mio. dollar. Det er en del mindre end samme periode sidste år, hvor tallet lød på 150,2 mio. dollar.

Analytikerne havde på forhånd ventet, at tallet ville lande på 70 mio. dollar, fremgår det af konsensusestimater indsamlet af selskabet selv.

Det dårligere resultat tilskriver direktør i Norden, Jan Rindbo, stigende charteromkostninger.

Resultatet på 62 mio. dollar for første kvartal er dog højere end resultatet for fjerde kvartal i 2023, hvor tallet landede på 43,1 mio. dollar.

Norden fastholder på trods af det skuffende resultat sine forventninger til året 2024, hvor rederiselskabet regner med at lande en bundlinje på mellem 150 og 250 mio. dollar. Desuden har selskabet planer om at udbetale ekstraordinært udbytte. Læs mere her.

D/S Norden er et tørlast- og tankrederi med hovedkontor i Hellerup. Aktien er det seneste år faldet 30 pct.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.

Boligejere landet over venter utålmodigt på, at renterne begynder at falde. Hvad skal der til for, at det sker, og er der en udvej, hvis renterne forbliver høje? Få svarene i denne episode af B.T.-podcasten 'Spar Kassen'.

Du kan også finde det i din podcast-app.