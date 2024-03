Der er to aktier på det danske børsmarked som er for billige.

Sådan lyder det fra den danske formueforvalter og valueinvestor Per Juul, i dagens afsnit af Euroinvestors podcast Millionærklubben.

En valueinvestor har fokus på billigt prisfastsatte aktier - både i forhold til de fundamentale værdier i det bagvedliggende selskab, men også sammenlignet med det øvrige marked.

De to aktier som Per Juul fremhæver fra porteføljen i Juul Value Invest er det danske IT-selskab Netcompany og høreselskabet GN Store Nord.

»Jeg synes stadig, at Netcompany er for billig, selvom den har haft en rigtig god start på året, hvor de er kommet med et årsregnskab og nogle udmeldinger, som faktisk passede med analytikernes forventninger,« siger Per Juul i podcasten.

Netcompany-aktien er steget med 23 pct. de seneste tre måneder, men Per Juul mener også, at det kan blive til endnu mere, hvis selskabet når sine mellemlange forventninger i 2026, som lyder på en organisk omsætning på 8,5 mia. kr og en justeret EBITDA-margin på mindst 20 pct.

»Netcompany har en målsætning for 2026, som jeg føler er realistisk,« siger Per Juul i podcasten og tilføjer:

»Hvis de når deres mål for 2026, ser det fornuftigt ud.«

Derudover ser Per Juul også et potentiale i, at Netcompany gennem opkøb er til stede i flere lande i Europa, hvor man arbejder med digital omstilling.

Den anden aktie som valueinvestoren fremhæver er det danske selskab GN Store Nord, der laver høreapparater og lydudstyr.

»GN Store Nord synes jeg også stadig er for billig,« siger Per Juul.

GN-aktien har haft det svært siden 2021, hvor aktien handlede til næsten 580 kr. per aktie. I øjeblikket koster en GN-aktie omkring 185 kr.

»Jeg har også haft den noget tid, og de har også skuffet mig lidt i forhold til, hvor lang tid det tager at vende den her skude. Men jeg bliver ved med at regne ud, at de kommer til at tjene godt med penge igen og mere end jeg betaler for, føler jeg. Så jeg holder fast, men det er muligt at jeg tager fejl,« fortæller Per Juul.

Der er dog efterhånden kommet lidt fart i GN-aktien på det seneste. Den seneste uge er GN-aktien steget med 16,2 pct.

Udover Per Juul mener aktiechef i Artha Kapitalforvaltning, Lars Hytting også, at GN-aktien er for billig. Det kan du læse mere om her.

Du kan lytte til hele dagens afsnit af Millionærklubben her, hvor der også bliver talt om våbenaktier, Cadeler og det kinesiske marked.

